Минобороны разрешило Силам беспилотных систем самостоятельно закупать дроны и РЭБы
Кабинет Министров включил Командование Сил беспилотных систем (СБС) в список государственных заказчиков дронов и средств радиоэлектронной борьбы, которые закупаются через Министерство обороны и Госспецсвязи. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Новое время.
По словам министра, это решение позволит быстрее и эффективнее укреплять возможности этого вида войск на суше, в воздухе и на море.
«Продолжаем масштабировать Силы беспилотных систем — уникальный род войск, которого нет ни в одной армии мира. Особенно важно, что теперь СБС смогут оперативно формировать потребности фронта в сфере беспилотных систем и противодействия вражеским дронам», — добавил Умеров.