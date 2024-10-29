Минобороны разрешило Силам беспилотных систем самостоятельно закупать дроны и РЭБы

Кабинет Министров включил Командование Сил беспилотных систем (СБС) в список государственных заказчиков дронов и средств радиоэлектронной борьбы, которые закупаются через Министерство обороны и Госспецсвязи.﻿ Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Новое время.

По словам министра, это решение позволит быстрее и эффективнее укреплять возможности этого вида войск на суше, в воздухе и на море.