У керівників МСЕК можуть конфіскувати вилучені під час обшуків кошти - Верховний Суд

Правова система України має механізми конфіскації незаконно отриманих коштів, зокрема, тих, що були вилучені під час обшуків у очільників обласних МСЕК, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, відповідаючи на запитання кореспондента стосовно механізмів конфіскації коштів, вилучених правоохоронцями під час обшуків у керівників обласних МСЕК.

Водночас він наголосив, що в Україні, як у правовій державі, діє презумпція невинуватості.

«Це має бути чітка процедура… якщо мова йде про обшук у рамках кримінальної справи, це може бути визнано неправомірною вигодою, якщо буде доведено. Якщо лише частина цих коштів буде визнана незаконно отриманими, то має бути в рамках загальної конфіскації» , - сказав він.

Кравченко пояснив, що для застосування механізму спецконфіскації має бути визнано, що кошти отримані злочинним шляхом.

«Тобто теоретично у керівників МСЕК можуть конфіскувати кошти як по процедурі загальної конфіскації, так і спеціальної конфіскації» , - додав голова ВС.

Кравченко також наголосив, що протягом останніх років значно змінилося антикорупційне законодавство і воно, окрім ст.368 ККУ (неправомірна вигода), включає також поняття незаконного збагачення.

За словами голови ВС, зазвичай кошти від конфіскації надходять на спеціальний рахунок, який надає Держказначейство.