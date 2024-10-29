У руководителей МСЭК могут конфисковать изъятые в ходе обысков средства - Верховный Суд

Правовая система Украины имеет механизмы конфискации незаконно полученных средств, в частности, изъятых во время обысков у руководителей областных МСЭК, сообщает Укринформ.

Об этом заявил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, отвечая на вопросы корреспондента по поводу механизмов конфискации средств, изъятых правоохранителями во время обысков у руководителей областных МСЭК.

В то же время, он отметил, что в Украине, как в правовом государстве, действует презумпция невиновности.

«Это должна быть четкая процедура… если речь идет об обыске в рамках уголовного дела, это может быть признано неправомерной выгодой, если будет доказано. Если только часть этих средств будет признана незаконно полученными, то должна быть в рамках всеобщей конфискации» , - сказал он.

Кравченко пояснил, что для применения механизма спецконфискации должно быть признано, что средства получены преступным путем.

«То есть теоретически у руководителей МСЭК могут конфисковать средства как по процедуре общей конфискации, так и специальной конфискации» , - добавил глава ВС.

Кравченко также отметил, что в последние годы значительно изменилось антикоррупционное законодательство и оно, кроме ст.368 УКУ (неправомерная выгода), включает также понятие незаконного обогащения.

По словам главы ВС, обычно средства от конфискации поступают на специальный счет, предоставляемый Госказначейством.