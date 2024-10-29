Путин заявил, что его ядерные силы практически полностью современные

Правитель Росії Володимир Путін оголосив про проведення тренувань сил ядерного стримування з практичними пусками крилатих та балістичних ракет.﻿﻿ З посиланням на російське пропагандистське агентство "ТАСС", повідомляє Українська правда.

За словами Путіна, тренування проводять через "зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз та ризиків". За його словами Росії "важливо мати сучасні і постійно готові до бойового застосування стратегічні сили".

Путін стверджує, що "ядерна тріада залишається гарантом суверенітету Росії", а "ядерна зброя дозволяє Росії підтримувати паритет і баланс сил у світі".

Крім того, він заявив, що оснащенність ядерного арсеналу РФ "сучасними зразками озброєння досягла близько 94%".

2022 року Путін доручив поставити міжконтинентальні ракети "Сармат" на бойове чергування.

Раніше західні ЗМІ повідомляли про п'ять невдалих запусків. Найтриваліший випробувальний політ тривав трохи більше ніж дві хвилини: ракета пролетіла трохи більше ніж 35 кілометрів, перш ніж втратила керування і розбилася.

Єдиний успішний запуск ракети нібито відбувся 20 квітня 2022 року.