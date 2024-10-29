Путин заявил, что его ядерные силы практически полностью современные

Правитель России Владимир Путин объявил о проведении тренировок сил ядерного сдерживания с практическими пусками крылатых и баллистических ракет.﻿﻿ Со ссылкой на российское пропагандистское агентство "ТАСС", сообщает Украинская правда.

По словам Путина, тренировки проводят из-за "роста геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков". По его словам России "важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы".

Путин утверждает, что "ядерная триада остается гарантом суверенитета России", а "ядерное оружие позволяет России поддерживать паритет и баланс сил в мире".

Кроме того, он заявил, что оснащенность ядерного арсенала РФ "современными образцами вооружения достигла около 94%".

В 2022 году Путин поручил поставить межконтинентальную ракета "Сармат" на боевое дежурство, что было сделано в сентябре 2023 года.

Ранее западные СМИ сообщали о пяти неудачных запусках. Самый длительный испытательный полет длился чуть более двух минут: ракета пролетела чуть более 35 километров, прежде чем потеряла управление и разбилась.

Единственный успешный запуск ракеты якобы состоялся 20 апреля 2022 года.