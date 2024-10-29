У руководства НКРЭКУ средняя зарплата выросла на 65 тысяч грн

Середній розмір нарахованої зарплати керівництва Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) збільшився за місяць на 64,8 тисячі гривень﻿. Такі дані наводить дашборд Мінфіну, повідомляє Ділова столиця.

Так, у серпні керівництву НКРЕКП в середньому нарахували 223,6 тисячі гривень, а вже у вересні — 288,4 тисячі — це найвищий показник серед органів центральної влади.

Друге місце за нарахованими середніми зарплатами у вересні посіли керівники Національного агентства з питань запобігання корупції — 254,2 тисячі гривень. За серпень вони отримали 186,7 тисячі гривень.

Керівникам Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку в середньому нарахували зарплати у 236,4 тисячі гривень у вересні. У серпні середня сума становила 129,7 тисячі гривень.

Нарахована зарплата керівництва Рахункової палати за вересень становила 205 тисяч гривень, що на 1,5 тисячі менше, ніж за серпень.

Керівникам Апарату Верховної Ради України у середньому нарахували по 203,4 тисячі гривень за вересень проти 198 тисяч гривен за серпень.

Суттєво зросла середня нарахована зарплата керівництва Державної регуляторної служби. За вересень керівники служби отримали майже втричі більше, ніж за серпень — 185,9 тисячі гривень проти 67,1 тисячі.