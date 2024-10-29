У руководства НКРЭКУ средняя зарплата выросла на 65 тысяч грн

Средний размер начисленной зарплаты руководства Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) увеличился за месяц на 64,8 тысяч гривен﻿. Такие данные приводит дашборд Минфина, сообщает Деловая столица.

Так, в августе руководству НКРЭКУ в среднем начислили 223,6 тысячи гривен, а уже в сентябре — 288,4 тысячи — это самый высокий показатель среди органов центральной власти.

Второе место по начисленным средним зарплатам в сентябре заняли руководители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции — 254,2 тысячи гривен. За август они получили 186,7 тысячи гривен.

Руководителям Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в среднем начислили зарплаты в 236,4 тысячи гривен в сентябре. В августе средняя сумма составляла 129,7 тысячи гривен.

Начисленная зарплата руководства Счетной палаты за сентябрь составила 205 тысяч гривен, что на 1,5 тысячи меньше, чем за август.

Руководителям Аппарата Верховной Рады Украины в среднем начислили по 203,4 тысячи гривен за сентябрь против 198 тысяч гривен за август.

Существенно выросла средняя начисленная зарплата руководства Государственной регуляторной службы. За сентябрь руководители службы получили почти втрое больше, чем за август — 185,9 тысячи гривен против 67,1 тысячи.