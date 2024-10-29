Кабмін ввів облік автівок, які ввозять як гумдопомогу військовим

Кабінет міністрів вирішив запровадити державний облік автомобілів, які ввозять як гуманітарну допомогу військовим. У зв'язку з цим будуть діяти нові правила.﻿ З посиланням на нардепа Олексія Гончаренка, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Зокрема, рішення Кабміну передбачає:

подання заяви до сервісних центрів МВС разом з актом приймання-передачі авто (яке є гуманітарною допомогою) декларацією про товар, що визначається гуманітарною допомогою, документами військовослужбовця

отримання тимчасового технічного талону

перереєстрацію таких транспортних засобів в акті приймання-передачі військовослужбовцям

передачу військовим формуванням таких авто, які були визнані гуманітарною допомогою, після закінчення воєнного стану.