Кабмін ввів облік автівок, які ввозять як гумдопомогу військовим
Кабінет міністрів вирішив запровадити державний облік автомобілів, які ввозять як гуманітарну допомогу військовим. У зв'язку з цим будуть діяти нові правила. З посиланням на нардепа Олексія Гончаренка, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
Зокрема, рішення Кабміну передбачає:
- подання заяви до сервісних центрів МВС разом з актом приймання-передачі авто (яке є гуманітарною допомогою) декларацією про товар, що визначається гуманітарною допомогою, документами військовослужбовця
- отримання тимчасового технічного талону
- перереєстрацію таких транспортних засобів в акті приймання-передачі військовослужбовцям
- передачу військовим формуванням таких авто, які були визнані гуманітарною допомогою, після закінчення воєнного стану.