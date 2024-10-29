Close button

Кабмін ввів облік автівок, які ввозять як гумдопомогу військовим

Кабмін ввів облік автівок, які ввозять як гумдопомогу військовим
Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет міністрів вирішив запровадити державний облік автомобілів, які ввозять як гуманітарну допомогу військовим. У зв'язку з цим будуть діяти нові правила.﻿ З посиланням на нардепа Олексія Гончаренка, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Зокрема, рішення Кабміну передбачає:

  • подання заяви до сервісних центрів МВС разом з актом приймання-передачі авто (яке є гуманітарною допомогою) декларацією про товар, що визначається гуманітарною допомогою, документами військовослужбовця
  • отримання тимчасового технічного талону
  • перереєстрацію таких транспортних засобів в акті приймання-передачі військовослужбовцям
  • передачу військовим формуванням таких авто, які були визнані гуманітарною допомогою, після закінчення воєнного стану.
photo_2024_10_29_18_07_14.jpg
photo_2024_10_29_18_07_15__2_.jpg
photo_2024_10_29_18_07_15.jpg
photo_2024_10_29_18_07_16.jpg
photo_2024_10_29_18_07_17__2_.jpg
photo_2024_10_29_18_07_17.jpg
photo_2024_10_29_18_07_18__2_.jpg
photo_2024_10_29_18_07_18.jpg
Фото: порівняльна таблиця до проекту постанови Кабміну (t.me/oleksiihoncharenko)

Новини

Популярні теми форуму

analytics