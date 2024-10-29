Кабмин ввел учет авто, которые ввозят в качестве гумпомощи военным

Кабинет министров решил ввести государственный учет автомобилей, которые ввозят в качестве гуманитарной помощи военным. В связи с этим будут действовать новые правила. Со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

В частности, решение Кабмина предусматривает:

подачу заявления в сервисные центры МВД вместе с актом приема-передачи авто (которое является гуманитарной помощью) декларацией о товаре, который определяется гуманитарной помощью, документами военнослужащего

получение временного технического талона

перерегистрацию таких транспортных средств в акте приема-передачи военнослужащим

передачу военным формированиям таких авто, которые были признаны гуманитарной помощью, после окончания военного положения.