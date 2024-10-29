Close button

Кабмин ввел учет авто, которые ввозят в качестве гумпомощи военным

Кабмин ввел учет авто, которые ввозят в качестве гумпомощи военным
Фото: Генштаб ВСУ

Кабинет министров решил ввести государственный учет автомобилей, которые ввозят в качестве гуманитарной помощи военным. В связи с этим будут действовать новые правила. Со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

В частности, решение Кабмина предусматривает:

  • подачу заявления в сервисные центры МВД вместе с актом приема-передачи авто (которое является гуманитарной помощью) декларацией о товаре, который определяется гуманитарной помощью, документами военнослужащего
  • получение временного технического талона
  • перерегистрацию таких транспортных средств в акте приема-передачи военнослужащим
  • передачу военным формированиям таких авто, которые были признаны гуманитарной помощью, после окончания военного положения.
photo_2024_10_29_18_07_14.jpg
photo_2024_10_29_18_07_15__2_.jpg
photo_2024_10_29_18_07_15.jpg
photo_2024_10_29_18_07_16.jpg
photo_2024_10_29_18_07_17__2_.jpg
photo_2024_10_29_18_07_17.jpg
photo_2024_10_29_18_07_18__2_.jpg
photo_2024_10_29_18_07_18.jpg
Фото: сравнительная таблица к проекту постановления Кабмина (t.me/oleksiihoncharenko)

Новости

Популярные темы форума

analytics