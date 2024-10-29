Студенти вийшли на акцію протесту під парламент Грузії

У столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі студенти проводять акцію біля будівлі парламенту, висловлюючи протест проти підсумків виборів 26 жовтня, опублікованих ЦВК Грузії. З посиланням на Ехо Кавказа, повідомляє Укрінформ.

На акцію студенти прийшли з прапорами Грузії та ЄС, а також з плакатами, на яких написано, що молодь Грузії обирає Європу, а не Росію, європейський шлях, а не повернення в радянське минуле, повідомляють грузинські ЗМІ.

У розмові з журналістами вони підкреслюють, що не змиряться з картиною реальності, яку їм пропонує прийняти партія «Грузинська мрія», і підкреслюють, що влада забирає у них свободу, демократію, право голосу.

«Ми хочемо жити в європейській цивілізації! Ми будемо боротися доти, доки не переможе вільна, єдина, незалежна Грузія!» , - заявили організатори молодіжного протесту рух Dafioni.

У русі додали, що це «вирішальний момент» щоб висловити незгоду з підсумками голосування і невизнання результатів виборів.