Студенты вышли на акцию протеста под парламент Грузии

В столице Грузии Тбилиси на проспекте Руставели студенты проводят акцию у здания парламента, выражая протест против итогов выборов 26 октября, опубликованных ЦИК Грузии. Со ссылкой на Эхо Кавказа, сообщает Укринформ.

На акцию студенты пришли с флагами Грузии и ЕС, а также плакатами, на которых написано, что молодежь Грузии выбирает Европу, а не Россию, европейский путь, а не возвращение в советское прошлое, сообщают грузинские СМИ.

В разговоре с журналистами они подчеркивают, что не смирятся с картиной реальности, которую им предлагает принять партия «Грузинская мечта», и подчеркивают, что власть отнимает у них свободу, демократию, право голоса.

«Мы хотим жить в европейской цивилизации! Мы будем бороться, пока не победит свободная, единственная, независимая Грузия!» , – заявили организаторы молодежного протеста движение Dafioni.

В движении добавили, что это «решающий момент», чтобы выразить несогласие с итогами голосования и непризнания результатов выборов.