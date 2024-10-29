Сили оборони контролюють більшість островів у районі Херсона - ЗСУ

Сили оборони України контролюють більшість островів в районі Херсона. Однак росіяни щодня намагаються висадитися та захопити плацдарм на правому березі Дніпра.﻿ Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, росіяни продовжують спроби взяти під контроль ці острови. Також однією з цілей росіян є захоплення плацдарму на правому березі й звідти загрожувати населеним пунктам Херсонської області.

"Противник щодня проводить штурмові дії, намагається навіть висадитися, форсувати, проводить розслідувально-пошукові дії для того, щоб виявити слабкі сторони нашої оборони, вогневі засоби й для того, щоб підготувати плацдарми, будувати умови для проведення форсувальних дій, штурмових дій" , - заявив Волошин.

Нещодавно ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакують по всій лінії фронту на півдні України, однак великого скупчення сил для масштабного наступу не зафіксовано.

Найбільш напружені ділянки – від Приютного до Великої Новосілки, поблизу Оріхова, Гуляйполя, а також уздовж узбережжя Дніпра в районах Херсона, Нікополя та Марганця. Ворог обстрілює ці території й перекидає штурмові групи до позицій поблизу Роботиного.