Силы обороны контролируют большинство островов в районе Херсона - ВСУ

Силы обороны Украины контролируют большинство островов в районе Херсона. Однако россияне каждый день пытаются высадиться и захватить плацдарм на правом берегу Днепра.﻿ Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, россияне продолжают попытки взять под контроль эти острова. Также одной из целей россиян является захват плацдарма на правом берегу и угрожать оттуда населенным пунктам Херсонской области.

"Противник ежедневно проводит штурмовые действия, пытается даже высадиться, форсировать, проводит расследовательно-поисковые действия для того, чтобы выявить слабые стороны нашей обороны, огневые средства и для того, чтобы подготовить плацдармы, строить условия для проведения форсирующих действий, штурмовых действий" , - заявил Волошин.

Недавно ВСУ сообщили, что российские оккупанты атакуют по всей линии фронта на юге Украины, однако большого скопления сил для масштабного наступления не зафиксировано.

Наиболее напряженные участки – от Приютного до Великой Новоселки, вблизи Орехова, Гуляйполя, а также вдоль побережья Днепра в районах Херсона, Никополя и Марганца. Враг обстреливает эти территории и опрокидывает штурмовые группы к позициям вблизи Роботиного.