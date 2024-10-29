Найбільш реальним варіантом закінчення війни в Україні низка дипломатів та аналітиків вважають укладання угоди про тимчасове заморожування війни "вздовж ще не визначеної лінії". Про це пише New York Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Щоб припинення вогню тривало довго, диктатора Володимира Путіна треба переконати, що більше українських територій він відвоювати не зможе.

Колишня помічниця генерального секретаря НАТО та експертка з питань оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд наголосила, що все частіше Київ попереджають про те, що він не може розраховувати на повернення 100% своєї території. Українці починають це розуміти, вважає вона, припустивши, що вони можуть навіть змиритися з окупацією РФ деяких територій, якщо відбудеться демілітаризація лінії фронту.

Також Гранд впевнена, що українці захочуть отримати "супергарантії безпеки". Вони повинні унеможливити наступну війну з РФ через п'ять років.

У NYT тим часом наголошують, що Сили оборони розчаровані українськими союзниками, в тому числі у США. Наприклад, пілот БпЛА в 57-й бригаді з позивним "Фрегат" зізнався журналістам, що підтримує заморозку лінії фронту, адже перемогти ворога лише з кулеметами та лопатами не вийде, а більш високоточної зброї США не дають.

"Скоро, можливо, нікому буде навіть використовувати зброю, яку вони нам дають. Тому що все, чого хочуть наші західні партнери — щоб ми билися до останнього українця" , — прокоментував ситуацію волонтер Євген Тузов, додаючи, що мета Заходу — ослаблення Росії.

Також у NYT нагадали, поки що на Заході не погодилися ні на далекобійні удари ЗСУ по Росії, ні на запрошення України в НАТО до закінчення війни. Тому у ЗМІ припускають, що справжня аудиторія плану перемоги — це самі українці. Київ може підводити своїх громадян до угоди з РФ, зробивши цапом-відбувайлом союзників, які не погоджуються на нову українську стратегію.