Наиболее реальным вариантом окончания войны в Украине ряд дипломатов и аналитиков считают заключение соглашения о временной заморозке войны "вдоль еще не определенной линии". Об этом пишет New York Times, сообщает Зеркало недели.

Для того, чтобы прекращение огня длилось долго, диктатора Владимира Путина нужно убедить, что больше украинских территорий он отвоевать не сможет.

Бывшая помощница генерального секретаря НАТО и эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд подчеркнула, что все чаще Киев предупреждают о том, что он не может рассчитывать на возвращение 100% своей территории. Украинцы начинают это понимать, считает она, предположив, что они могут даже смириться с оккупацией РФ некоторых территорий, если произойдет демилитаризация линии фронта.

Также Гранд уверена, что украинцы захотят получить "супергарантии безопасности". Они должны сделать невозможной следующую войну с РФ через пять лет.

В NYT тем временем отмечают, что Силы обороны разочарованы в украинских союзниках, в том числе в США. Например, пилот БпЛА в 57-й бригаде с позывным "Фрегат" признался журналистам, что поддерживает заморозку линии фронта, ведь победить врага только пулеметами и лопатами не получится, а более высокоточного оружия США не дают.

"Скоро, возможно, некому будет даже использовать оружие, которое они нам дают. Потому что все, чего хотят наши западные партнеры, чтобы мы бились до последнего украинца", — прокомментировал ситуацию волонтер Евгений Тузов, добавляя, что цель Запада — ослабление России.

Также в NYT напомнили, пока на Западе не согласились ни на дальнобойные удары ВСУ по России, ни на приглашение Украины в НАТО до окончания войны. Поэтому в СМИ предполагают, что настоящая аудитория плана победы — это сами украинцы. Киев может подводить своих граждан к соглашению с РФ, сделав козлом отпущения союзников, которые не соглашаются на новую украинскую стратегию.