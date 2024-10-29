В Укренерго заявили, що готуються до найважчої зими за останні три роки
Зима 2024−2025 років може бути однією з найважчих за останні три роки. В Укренерго готуються до кількох можливих сценаріїв проходження цього періоду. Про це розповів в.о. голови Укренерго Олексій Брехт, повідомляє Суспільне.
«Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій — продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації тощо», — сказав Брехт.
Він нагадав, що через весняні обстріли Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами влітку або нічному споживанню України в літній період.
За словами Брехта, це істотна втрата, але Укренерго має план відновлення цих потужностей.
Найгірший сценарій передбачає можливе продовження масованих російських атак на об'єкти генерації взимку.
«За умови цього сценарію, за наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин», — додав він.