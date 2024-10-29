В Укренерго заявили, що готуються до найважчої зими за останні три роки

Зима 2024−2025 років може бути однією з найважчих за останні три роки. В Укренерго готуються до кількох можливих сценаріїв проходження цього періоду.﻿ Про це розповів в.о. голови Укренерго Олексій Брехт, повідомляє Суспільне.

«Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій — продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації тощо» , — сказав Брехт.

Він нагадав, що через весняні обстріли Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами влітку або нічному споживанню України в літній період.

За словами Брехта, це істотна втрата, але Укренерго має план відновлення цих потужностей.

Найгірший сценарій передбачає можливе продовження масованих російських атак на об'єкти генерації взимку.