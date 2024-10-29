В Укрэнерго заявили, что готовятся к тяжелейшей зиме за последние три года

Зима 2024-2025 годов может быть одной из самых тяжелых за последние три года. В Укрэнерго готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этого периода. Об этом рассказал и.о. главы Укрэнерго Алексей Брехт, сообщает Суспільне.

«Три варианта, которые, в том числе учитывают худший сценарий — продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передающей сети, объектов генерации и так далее» , — сказал Брехт.

Он напомнил, что из-за весенних обстрелов Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности, что равно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами летом или ночному потреблению Украины в летний период.

По словам Брехта, это существенная потеря, но Укрэнерго имеет план восстановления этих мощностей.

Худший сценарий предусматривает возможное продолжение массированных российских атак на объекты генерации зимой.