В Укрэнерго заявили, что готовятся к тяжелейшей зиме за последние три года
Зима 2024-2025 годов может быть одной из самых тяжелых за последние три года. В Укрэнерго готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этого периода. Об этом рассказал и.о. главы Укрэнерго Алексей Брехт, сообщает Суспільне.
«Три варианта, которые, в том числе учитывают худший сценарий — продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передающей сети, объектов генерации и так далее», — сказал Брехт.
Он напомнил, что из-за весенних обстрелов Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности, что равно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами летом или ночному потреблению Украины в летний период.
По словам Брехта, это существенная потеря, но Укрэнерго имеет план восстановления этих мощностей.
Худший сценарий предусматривает возможное продолжение массированных российских атак на объекты генерации зимой.
«При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничения мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов», — добавил он.