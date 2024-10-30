Росіяни атакували 12 громад Сумської області, поранили людину

Протягом минулого дня росіяни здійснили 107 обстрілів Сумської області, поранили жителя Великописарівської громади, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська ОВА.

"Зафіксовано 210 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади".

Великописарівську громаду ворог атакував з міномета, артобстрілами, FPV-дронами, загалом – 22 вибухи. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець, а також пошкоджено приватний житловий будинок.

По Хотінській громаді з ворожого літака був пуск авіаційних бомб типу КАБ, удар FPV-дроном, скидання вибухових пристроїв з БпЛА – 9 вибухів.

У Сумській громаді зафіксували пуск КАБ, 1 вибух.

По Юнаківській громаді росіяни здійснили атаку КАБ, артилерійські обстріли – 26 вибухів.

По Середино-Будській громаді ворог бив зі ствольної артилерії, мінометів, FPV-дронами, скинув вибухові пристрої з БпЛА – 28 вибухів.

На Білопільську громаду з ворожого БпЛА відбулися скидання вибухових пристроїв, мінометні обстріли, удари FPV-дронами – 51 вибух.

Есманьську громаду окупанти атакували FPV-дронами, здійснили мінометні обстріли, 10 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксували удари FPV-дронами, скидання вибухових пристроїв з БпЛА, мінометний обстріл – 24 вибухи.

На Путивльську громаду здійснено атаку FPV-дроном, 1 вибух.

По Свеській громаді росіяни вдарили з артилерії, РСЗВ, FPV-дронами – 14 вибухів.

На Шалигинську громаду ворог скинув13 мін, вдарив FPV-дроном.

На Миропільську громаду з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ та обстріл зі ствольної артилерії, 5 вибухів.