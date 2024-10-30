Курс валют НБУ на 30 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 30 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 29 жовтня підвищився на 5 коп до 41.3798 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 44.6074 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 4 коп. до 53.7151 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 11 коп. до 47.6013 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 2 коп. до 10.2603 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.379 800
|EUR
|Євро
|44.607 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.715 100
|CHF
|Швейцарський франк
|47.601 300
|PLN
|Польський злотий
|10.260 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.