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Курс валют НБУ на 30 жовтня

Курс валют НБУ на 30 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 30 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 29 жовтня підвищився на 5 коп до 41.3798 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 44.6074 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 4 коп. до 53.7151 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 11 коп. до 47.6013 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 2 коп. до 10.2603 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.379 800 +0.0506
EUR Євро 44.607 400 --0.0901
GBP Фунт стерлінгів 53.715 100 +0.0367
CHF Швейцарський франк 47.601 300 --0.1119
PLN Польський злотий 10.260 300 --0.015

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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