Курс валют НБУ на 30 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 30 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 29 жовтня підвищився на 5 коп до 41.3798 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 44.6074 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 4 коп. до 53.7151 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 11 коп. до 47.6013 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 2 коп. до 10.2603 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.379 800 EUR Євро 44.607 400 GBP Фунт стерлінгів 53.715 100 CHF Швейцарський франк 47.601 300 PLN Польський злотий 10.260 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.