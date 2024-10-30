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Курс валют НБУ на 30 октября

Курс валют НБУ на 30 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 30 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 октября, повысился на 5 коп до 41.3798 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 44.6074 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 4 коп до 53.7151 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 47.6013 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 2 коп до 10.2603 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.379800 +0.0506
EUR Евро 44.607400 --0.0901
GBP Фунт стерлингов 53.715100 +0.0367
CHF Швейцарский франк 47.601300 --0.1119
PLN Польский злотый 10.260300 --0.015

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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