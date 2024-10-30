Курс валют НБУ на 30 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 30 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 29 октября, повысился на 5 коп до 41.3798 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 44.6074 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 4 коп до 53.7151 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 47.6013 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 2 коп до 10.2603 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.379800
|EUR
|Евро
|44.607400
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.715100
|CHF
|Швейцарский франк
|47.601300
|PLN
|Польский злотый
|10.260300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.