Курс валют НБУ на 30 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 30 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 октября, повысился на 5 коп до 41.3798 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 44.6074 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 4 коп до 53.7151 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 47.6013 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 2 коп до 10.2603 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.379 800 EUR Евро 44.607 400 GBP Фунт стерлингов 53.715 100 CHF Швейцарский франк 47.601 300 PLN Польский злотый 10.260 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.