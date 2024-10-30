Повітряні сили: ППО вночі збила 33 безпілотники, ще 25 – локаційно втрачені

У ніч на 30 жовтня російські війська вдарили по Україні ракетою та десятками ударних безпілотників. Сили ППО збили 33 "Шахеди" та дрони невстановленого типу, ще 25 – локаційно втрачені.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 62 ударні безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу (район запуску: Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ). Також окупанти вдарили по приватному сектору на Сумщині ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області РФ.

Тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

"Станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. 25 безпілотників локаційно втрачено" , – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.