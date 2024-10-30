Воздушные силы: ПВО ночью сбила 33 беспилотника, еще 25 – локально потеряны

В ночь на 30 октября русские войска ударили по Украине ракетой и десятками ударных беспилотников. Силы ПВО сбили 33 "Шахеда" и дроны неустановленного типа, еще 25 – локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего россияне применили 62 ударных беспилотника типа Shahed и дроны неустановленного типа (район запуска: Орел, Приморско-Ахтарск – РФ). Также оккупанты ударили по частному сектору в Сумской области ракетой неустановленного типа из Белгородской области РФ.

Тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.

"По состоянию на 07.00 подтверждены убытки 33 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. 25 беспилотников локационно потеряно" , - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.