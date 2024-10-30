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Генштаб оновив дані про втрати російських військ за минулу добу

Генштаб оновив дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Facebook

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 560 російських окупантів, спалили 8 танків, 38 артилерійських систем та знищили 2 засоби ППО, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 693 640 (+1 560) осіб,
  • танків – 9 137 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 18 433 (+29) од,
  • артилерійських систем – 19 955 (+38) од,
  • РСЗВ – 1 242 (+1) од,
  • засобів ППО – 986 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 979 (+40) од,
  • крилатих ракет – 2 625 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 840 (+91) од,
  • спеціальної техніки – 3 567 (+1) од.

Дані уточнюються.

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