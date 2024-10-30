Генштаб оновив дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 560 російських окупантів, спалили 8 танків, 38 артилерійських систем та знищили 2 засоби ППО, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 693 640 (+1 560) осіб,
- танків – 9 137 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 18 433 (+29) од,
- артилерійських систем – 19 955 (+38) од,
- РСЗВ – 1 242 (+1) од,
- засобів ППО – 986 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 979 (+40) од,
- крилатих ракет – 2 625 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 840 (+91) од,
- спеціальної техніки – 3 567 (+1) од.
Дані уточнюються.