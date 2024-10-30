Генштаб обновил данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 560 российских оккупантов, сожгли 8 танков, 38 артиллерийских систем и уничтожили 2 средства ПВО, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 693 640 (+1 560) человек,
- танков – 9 137 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 18 433 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 19 955 (+38) ед,
- РСЗО – 1 242 (+1) ед,
- средств ПВО – 986 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 979 (+40) ед,
- крылатых ракет – 2 625 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 27 840 (+91) ед,
- специальной техники – 3 567 (+1) ед.
Данные уточняются.