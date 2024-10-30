На Київщині через атаку дронів спалахнула пожежа: що відомо про наслідки
Російська армія атакувала Київську область безпілотниками вночі 30 жовтня, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.
"Вночі росіяни знову атакували Київщину безпілотниками. У регіоні працювали сили ППО. Є знищені цілі", — розповів він.
В одному з районів через падіння уламків зайнялася трава, пожежу вже погасили.
"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", — додав Кравченко.
Як повiдомлялось, окупанти вночі атакували Україну ракетою та 62 дронами.