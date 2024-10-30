На Киевщине из-за атаки дронов вспыхнул пожар: что известно о последствиях
Российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками ночью 30 октября, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.
"Ночью россияне снова атаковали Киевщину беспилотниками. В регионе работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели", — рассказал он.
В одном из районов из-за падения обломков загорелась трава, пожар уже потушили.
"Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", — добавил Кравченко.
Как сообщалось, оккупанты ночью атаковали Украину ракетой и 62 дронами.