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На Киевщине из-за атаки дронов вспыхнул пожар: что известно о последствиях

На Киевщине из-за атаки дронов вспыхнул пожар: что известно о последствиях
Фото: twitter.com/DefenceU

Российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками ночью 30 октября, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

"Ночью россияне снова атаковали Киевщину беспилотниками. В регионе работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели", — рассказал он.

В одном из районов из-за падения обломков загорелась трава, пожар уже потушили.

"Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", — добавил Кравченко.

Как сообщалось, оккупанты ночью атаковали Украину ракетой и 62 дронами.

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