Ракетний удар по Кривому Рогуі: кількість загиблих зросла
У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час ракетного удару по Кривому Рогу у ніч на 29 жовтня. Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки по місту зросла до 2, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Трагічна звістка з Кривого Рогу. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту. Медики зробили максимум. Втім, травми виявилися занадто важкими".
Лисак висловив співчуття рідним загиблого.
Передісторія:
- У ніч на 29 жовтня очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що російські війська атакували Кривий Ріг ракетою. У результаті атаки 1 людина загинула, ще 14 постраждали.