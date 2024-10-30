Ракетний удар по Кривому Рогуі: кількість загиблих зросла

У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час ракетного удару по Кривому Рогу у ніч на 29 жовтня. Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки по місту зросла до 2, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Трагічна звістка з Кривого Рогу. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту. Медики зробили максимум. Втім, травми виявилися занадто важкими".

Лисак висловив співчуття рідним загиблого.

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