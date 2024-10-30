Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло

В больнице скончался мужчина, который получил ранения во время ракетного удара по Кривому Рогу в ночь на 29 октября. Таким образом количество погибших в результате атаки по городу возросло до 2, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Трагическое известие из Кривого Рога. В больнице умер мужчина, который получил ранения во время последнего ракетного удара по городу. Медики сделали максимум. Впрочем, травмы оказались слишком тяжелыми".

Лысак выразил соболезнования родным погибшего.

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