Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло
В больнице скончался мужчина, который получил ранения во время ракетного удара по Кривому Рогу в ночь на 29 октября. Таким образом количество погибших в результате атаки по городу возросло до 2, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Трагическое известие из Кривого Рога. В больнице умер мужчина, который получил ранения во время последнего ракетного удара по городу. Медики сделали максимум. Впрочем, травмы оказались слишком тяжелыми".
Лысак выразил соболезнования родным погибшего.
Предыстория:
- В ночь на 29 октября глава Днепропетровской ОВА сообщил, что российские войска атаковали Кривой Рог ракетой. В результате атаки 1 человек погиб, еще 14 пострадали.