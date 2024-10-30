Сирський опублікував відео з ударами по російських окупантах
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео з ударами по російських окупантах, повідомляє Ділова столиця.
Сирський поділився роликом на своїй сторінці у соцмережі X.
"Точно і ефективно б'ємо російських окупантів. Слава Україні!", — пише головком ЗСУ.
Нагадаємо, Олександр Сирський наголосив, що заява президента РФ Володимира Путіна щодо нібито "оточення" Збройних сил України у Курській області є відвертою дезінформацією. Від початку операції Сил оборони Російська Федерація безповоротно втратила тисячі військових.