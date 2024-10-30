Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео з ударами по російських окупантах, повідомляє Ділова столиця.

Сирський поділився роликом на своїй сторінці у соцмережі X.

"Точно і ефективно б'ємо російських окупантів. Слава Україні!" , — пише головком ЗСУ.

Точно і ефективно б'ємо російських окупантів.Слава Україні! pic.twitter.com/7hFz3oZeym — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) October 30, 2024

Нагадаємо, Олександр Сирський наголосив, що заява президента РФ Володимира Путіна щодо нібито "оточення" Збройних сил України у Курській області є відвертою дезінформацією. Від початку операції Сил оборони Російська Федерація безповоротно втратила тисячі військових.