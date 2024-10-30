Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал видео с ударами по российским оккупантам, сообщает Деловая столица.

Сырский поделился роликом на своей странице в соцсети X.

"Точно и эффективно бьем российских окупантов. Слава Украине!" , — пишет главком ВСУ.

Точно і ефективно б'ємо російських окупантів.Слава Україні! pic.twitter.com/7hFz3oZeym — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) October 30, 2024

Напомним, Александр Сырский подчеркнул, что заявление президента РФ Владимира Путина о якобы "окружении" Вооруженных сил Украины в Курской области является откровенной дезинформацией. С начала операции Сил обороны Российская Федерация безвозвратно потеряла тысячи военных.