Сырский опубликовал видео с ударами по российским оккупантам
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал видео с ударами по российским оккупантам, сообщает Деловая столица.
Сырский поделился роликом на своей странице в соцсети X.
"Точно и эффективно бьем российских окупантов. Слава Украине!", — пишет главком ВСУ.
Напомним, Александр Сырский подчеркнул, что заявление президента РФ Владимира Путина о якобы "окружении" Вооруженных сил Украины в Курской области является откровенной дезинформацией. С начала операции Сил обороны Российская Федерация безвозвратно потеряла тысячи военных.