FT: Солдати КНДР знаходяться за 50 км від українського кордону

Росія доправила у Курську область близько 3 тисяч військових Північної Кореї. Вони перебувають за 50 кілометрів від кордону з Україною, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання з посиланням на представників української розвідки зазначає, що близько 3 тисячі північнокорейських військових були таємно перевезені цивільними вантажівками з далекого сходу Росії до Курської області.

За словами українських розвідників, лише кілька сотень з 3 тисяч - це спецпризначенці, решта - регулярні війська. У понеділок, 28 жовтня, їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону, де вони чекають подальших наказів російського командування.

Представники української розвідки поставили під сумнів боєздатність прибулих з Північної Кореї солдатів, описуючи більшість як недосвідчених піхотинців низького рангу.

Як зазначили розвідники, північнокорейські солдати ніколи раніше не залишали свою країну, не воювали у реальному бою і їх досвід дуже далекий від сучасної війни. Зокрема, війська КНДР у Росії вперше побачили дрони-камікадзе, які постійно використовуються на полі бою.

Українські офіційні особи заявили, що вважають, що росіяни можуть використати північнокорейців як "гарматне м’ясо".

КНДР відправила війська на війну

Північна Корея після постачання Росії боєприпасів та ракет відправила також війська. За даними української розвідки, КНДР могла направити 12 тисяч солдатів.

Північнокорейські війська проходили підготовку на полігонах на сході Росії. У мережі публікували відповідні кадри. Повідомляється, що КНДР могла направити на допомогу РФ бійців так званого "елітного" 11-го армійського корпусу, відомого як "Штурмовий корпус".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що перші північнокорейські війська прибудуть до зони боїв 27-28 жовтня.