FT: Солдаты КНДР находятся в 50 км от украинской границы

Россия отправила в Курскую область около 3 тысяч военных Северной Кореи. Они находятся в 50 километрах от границы с Украиной, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание со ссылкой на представителей украинской разведки отмечает, что около 3 тысяч северокорейских военных были тайно перевезены гражданскими грузовиками с дальнего востока России в Курскую область.

По словам украинских разведчиков, лишь несколько сотен из 3 тысяч - это спецназовцы, остальные - регулярные войска. В понедельник, 28 октября, их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, где они ждут дальнейших приказов российского командования.

Представители украинской разведки подвергли сомнению боеспособность прибывших из Северной Кореи солдат, описывая большинство как неопытных пехотинцев низкого ранга.

Как отметили разведчики, северокорейские солдаты никогда раньше не покидали свою страну, не сражались в реальном бою и их опыт очень далек от современной войны. В частности, войска КНДР в России впервые увидели дроны-камикадзе, постоянно используемые на поле боя.

Украинские официальные лица заявили, что считают, что россияне могут использовать северокорейцев как "пушечное мясо".

КНДР отправила войска на войну

Северная Корея после поставок России боеприпасов и ракет отправила также войска. По данным украинской разведки, КНДР могла направить 12 тысяч солдат.

Северокорейские войска проходили подготовку на полигонах на востоке России. В сети публиковали соответствующие кадры. Сообщается, что КНДР могла направить в помощь РФ бойцов так называемого "элитного" 11-го армейского корпуса, известного как "Штурмовой корпус".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что первые северокорейские войска прибудут в зону боев 27-28 октября.