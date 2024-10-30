Російським військовим не платять страхові за поранення – перехоплення ГУР

Між собою росіяни обговорюють, що путінський режим не надає виплати за бойові дії проти України і страхові за поранення. Про це йдеться в аудіозаписі розмови росіянина з його дружиною, мешканкою Красної Яруги, який був оприлюднений на Ютуб-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Укрінформ.

"У черговому радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками, жінка російського окупанта скаржиться на відсутність обіцяних путінським режимом виплат за бойові дії проти України, а також страхових за поранення. Поки загарбник бере участь у злочинній війні, його "пилорама" оббиває пороги військової частини, щоб з’ясувати - чого Росія кинула на (бойові - ред.) 300 тисяч рублів" , - поінформували у ГУР.

Зазначається, що махінації з виплатами - доволі поширений вид занять вищих вождів окупаційної армії, як і відправка солдатів на утилізацію під час бойових дій проти України.

У військовій розвідці запевнили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Як повідомлялося, в РФ вирішили сформувати штурмові підрозділи із зеків, хворих на гепатит.