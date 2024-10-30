Российским военным не платят страховые за ранения – перехват ГУР

Между собой россияне обсуждают, что путинский режим не дает выплаты за боевые действия против Украины и страховые за ранения. Об этом говорится в аудиозаписи разговора россиянина с его женой, жительницей Красной Яруги, обнародованной на Ютуб-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

"В очередном радиоперехвате, добытом украинскими разведчиками, женщина российского оккупанта жалуется на отсутствие обещанных путинским режимом выплат за боевые действия против Украины, а также страховых за ранения. Пока захватчик участвует в преступной войне, его "пилорама" обивает пороги воинской части, чтобы с - чего Россия бросила на (боевые - ред.) 300 тысяч рублей" , - проинформировали в ГУР.

Отмечается, что махинации с выплатами довольно распространенный вид занятий высших вождей оккупационной армии, как и отправка солдат на утилизацию во время боевых действий против Украины.

В военной разведке заверили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Как сообщалось, в РФ решили сформировать штурмовые подразделения из зэков, больных гепатитом.