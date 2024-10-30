СБУ затримала російських агентів: наводили КАБи на захисників Донецької області

Правоохоронці затримали ще 4 агентів російських спецслужб, які коригували ворожі удари по Донецькій області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"За даними слідства, затримані намагалися розвідати та передати росіянам координати бойових позицій Сил оборони на Лиманському, Краматорському та Слов’янському напрямках" , — кажуть у відомстві.

Двоє затриманих — жителі Лимана та Слов’янська. Вони шпигували за локаціями української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи російської армії.

"У разі виявлення потенційних цілей інформаторами окупанти планували провести дорозвідку за допомогою дронів, а потім атакувати керованими авіабомбами" , — зазначають у СБУ.

Ще один агент — мешканець Краматорська, який коригував повітряні удари по військових шпиталях.

Четвертий працював на воєнну розвідку окупантів — встановлював координати мостів, які використовують для переправлення бронетехніки ЗСУ на східний фронт.

За даними Служби безпеки, вони є "ідейними прихильниками рашизму" або шукали швидких заробітків.

Усі четверо діяли окремо один від одного та виконували завдання різних кураторів.

Фото: СБУ

Затриманим оголосили підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ).

Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повiдомлялось, правоохоронці затримали агента воєнної розвідки РФ, який готував координати для ударів по підрозділах Сил оборони, які захищають Вовчанськ.