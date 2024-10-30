Депутати проголосувала за реформу Рахункової палати: це вимога МВФ

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати. Кількість членів РП тепер зменшиться до 11, а перевагу при відборі отримають міжнародні експерти, повідомляє Лівий берег.

"За" проголосували 240 нардепів, усі правки були підтверджені. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

Він перерахував основні новації:

конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати

політична та фінансова незалежність Рахункової палати

скорочення членів з 13 до 11

РП отримає повноваження щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів

РП кожні п’ять років повинна проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановити особливий порядок проведення такого оцінювання на перехідний період та інше

приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI

cтворення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій

Ухвалення реформи було вимогою міжнародних партнерів.