Депутати проголосувала за реформу Рахункової палати: це вимога МВФ
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати. Кількість членів РП тепер зменшиться до 11, а перевагу при відборі отримають міжнародні експерти, повідомляє Лівий берег.
"За" проголосували 240 нардепів, усі правки були підтверджені. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.
Він перерахував основні новації:
- конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати
- політична та фінансова незалежність Рахункової палати
- скорочення членів з 13 до 11
- РП отримає повноваження щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів
- РП кожні п’ять років повинна проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановити особливий порядок проведення такого оцінювання на перехідний період та інше
- приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI
- cтворення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій
Ухвалення реформи було вимогою міжнародних партнерів.
"Це вимога фінансування на понад $2 млрд від МВФ та США", – прокоментував Железняк.