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Депутати проголосувала за реформу Рахункової палати: це вимога МВФ

Депутати проголосувала за реформу Рахункової палати: це вимога МВФ
Фото: Вадим Чуприна

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати. Кількість членів РП тепер зменшиться до 11, а перевагу при відборі отримають міжнародні експерти, повідомляє Лівий берег.

"За" проголосували 240 нардепів, усі правки були підтверджені. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

Він перерахував основні новації:

  • конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати
  • політична та фінансова незалежність Рахункової палати
  • скорочення членів з 13 до 11
  • РП отримає повноваження щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів
  • РП кожні п’ять років повинна проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановити особливий порядок проведення такого оцінювання на перехідний період та інше
  • приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI
  • cтворення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій

Ухвалення реформи було вимогою міжнародних партнерів.

"Це вимога фінансування на понад $2 млрд від МВФ та США", – прокоментував Железняк.

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