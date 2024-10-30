Депутаты проголосовали за реформу Счетной палаты: это требование МВФ

Верховная Рада приняла законопроект о реформе Счетной палаты. Количество членов РП теперь снизится до 11, а преимущество при отборе получат международные эксперты, сообщает Левый берег.

"За" проголосовали 240 нардепов, все поправки были подтверждены. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

Он перечислил основные новации:

конкурс с преимущественным правом голоса международных экспертов для отбора новых членов Палаты

политическая и финансовая независимость Счетной палаты

сокращение членов с 13 до 11

РП получит полномочия по проведению аудитов средств местных бюджетов и коммунальных предприятий, внебюджетных фондов, средств, полученных от международных партнеров, а также консолидированной финансовой отчетности субъектов государственного сектора и бюджетов

РП каждые пять лет должна проходить внешнюю оценку своей деятельности и установить особый порядок проведения такой оценки на переходный период и прочее

приведение работы в соответствии с международными стандартами INTOSAI

создание четких парламентских процедур, в которых профильные комитеты Совета обязаны рассматривать отчеты Счетной палаты и мониторить выполнение ее рекомендаций

Принятие реформы было требованием международных партнеров.

"Это требование финансирования более чем на $2 млрд от МВФ и США", – прокомментировал Железняк.