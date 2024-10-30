Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцям

Міністерство оборони спрощує звітування за майно для українських військових, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Тепер після служби мають бути повернені лише бронежилет і каска.

"Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу. Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо" , – наголосив він.

Відповідні зміни впроваджуються наказом Міноборони.

За словами міністра, відомство продовжує працювати над спрощенням системи забезпечення, щоб підвищити ефективність українських захисників.

Нагадаємо:

Міністерство оборони вирішило об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) – в одне підприємство.