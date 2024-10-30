Минобороны упростило возврат имущества военнослужащим
Министерство обороны упрощает отчетность за имущество для украинских военных, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Теперь после службы должны быть возвращены только бронежилет и каска.
"Спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у бойцов. Им больше не придется думать об их сдаче. Этих изменений очень ждали наши воины. Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим", - подчеркнул он.
Соответствующие изменения внедряются приказом Минобороны.
По словам министра, ведомство продолжает работать над упрощением системы обеспечения, чтобы повысить эффективность украинских защитников.
Напомним:
Министерство обороны решило объединить свои закупочные агентства - Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ДОТ) - в одно предприятие.