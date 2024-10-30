В Іспанії через раптові повені загинула 51 людина – Sky News
Щонайменше 51 людина загинули в Іспанії внаслідок раптових повеней, викликаних зливами. Про це пише Sky News, повідомляє Укрінформ.
Екстрені служби заявили, що щонайменше 51 людина загинула під час повеней, що торкнулися південно-східної Іспанії.
Серед загиблих у регіоні Валенсія четверо дітей, ще шестеро людей вважаються зниклими безвісти.
Раніше влада регіону Кастилія-Ла-Манча повідомила, що шість людей у регіоні вважаються зниклими безвісти.
У Летурі, що поблизу Сегури-де-ла-Сьєрри, 30 людей опинилися заблокованими після того, як річка, що протікає через місто, вийшла з берегів.
Радіо- та телевізійні станції отримали сотні дзвінків про допомогу від людей, які опинились у затоплених районах або шукають близьких, оскільки екстрені служби не змогли дістатися до всіх затоплених місць.
Поблизу Малаги зійшов з рейок високошвидкісний поїзд із майже 300 людей. Проте зазначається, що ніхто не постраждав.
У найбільш постраждалих районах людям порадили залишатися вдома та уникати будь-яких пересувань.
Упродовж останніх кількох років Іспанія переживає подібні осінні шторми.
Вчені попереджають, що часті епізоди екстремальних погодних умов, як-от раптові повені або лісові пожежі, які спостерігаються в інших місцях Європи влітку, ймовірно, пов’язані зі зміною клімату, спричиненою діяльністю людини.
Метеорологи ж вважають, що потепління Середземного моря, яке збільшує випаровування води, відіграє ключову роль у посиленні злив.