В Испании из-за внезапных наводнений погиб 51 человек – Sky News

Не менее 51 человек погибли в Испании в результате внезапных наводнений, вызванных ливнями. Об этом пишет Sky News, сообщает Укринформ.

Экстренные службы заявили, что по меньшей мере 51 человек погиб во время наводнений, коснувшихся юго-восточной Испании.

Среди погибших в регионе Валенсия четверо детей, еще шесть человек считаются пропавшими без вести.

Ранее власти региона Кастилия-Ла-Манча сообщили, что шесть человек в регионе считаются пропавшими без вести.

В Летуре, близ Сегуры-де-ла-Сьерра, 30 человек оказались заблокированными после того, как река, протекающая через город, вышла из берегов.

Радио- и телевизионные станции получили сотни звонков о помощи от людей, которые оказались в затопленных районах или ищут близких, поскольку экстренные службы не смогли добраться до всех затопленных мест.

Вблизи Малаги сошел с рельсов высокоскоростной поезд из почти 300 человек. Однако отмечается, что никто не пострадал.

В наиболее пострадавших районах людям посоветовали оставаться дома и избегать каких-либо передвижений.

За последние несколько лет Испания переживает подобные осенние штормы.

Ученые предупреждают, что частые эпизоды экстремальных погодных условий, например внезапные наводнения или лесные пожары, которые наблюдаются в других местах Европы летом, вероятно, связаны с изменением климата, вызванной деятельностью человека.

Метеорологи считают, что потепление Средиземного моря, увеличивающее испарение воды, играет ключевую роль в усилении ливней.