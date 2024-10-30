Трамп: Байден та Гарріс непридатні бути президентами США

45-й президент США Дональд Трамп відповів лідеру США Джо Байдену на те, що той назвав "сміттям" риторику його прибічника. Лідер республіканців заявив, що ані Байден, ані Камала Гарріс непридатні бути президентами США, повідомляє Ліга.net.

"Ви не можете керувати Америкою, якщо не любите американський народ. Камала Гарріс і Джо Байден показали, що вони обидва непридатні бути президентом Сполучених Штатів" , – написав Трамп у соцмережі.

Він заявив, що проводить кампанію "позитивних рішень для порятунку США" в той час, як Гарріс проводить "кампанію ненависті". За словами Трампа, його конкурентка на виборах президента минулий тиждень порівнювала опонентів з "найзліснішими масовими вбивцями в історії".

Також лідер республіканців зазначив, що пишається тим, що очолює найбільшу та найважливішу політичну коаліцію в історії США. За словами Трампа, він хоче бути "президентом усіх людей".