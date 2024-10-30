Трамп: Байден и Харрис непригодны быть президентами США

45-й президент США Дональд Трамп ответил лидеру США Джо Байдену на то, что тот назвал "мусором" риторику его сторонника. Лидер республиканцев заявил, что ни Байден, ни Камала Харрис неспособны быть президентами США, сообщает Лига.net.

"Вы не можете управлять Америкой, если не любите американский народ. Камала Харрис и Джо Байден показали, что они оба неспособны быть президентом Соединенных Штатов" , – написал Трамп в соцсети.

Он заявил, что проводит кампанию "положительных решений для спасения США", в то время как Харрис проводит "кампанию ненависти". По словам Трампа, его конкурентка на выборах президента минувшую неделю сравнивала оппонентов с "самыми злобными массовыми убийцами в истории".

Также лидер республиканцев отметил, что гордится тем, что возглавляет самую большую и важнейшую политическую коалицию в истории США. По словам Трампа, он хочет быть "президентом всех людей".