У застосунку "Армія+" додали п'ять нових електронних рапортів – Міноборони.
У застосунку "Армія+" додали 5 нових електронних рапортів, які покривають різні етапи служби військових. Зокрема мова про непрості ситуації, як-от травми чи повернення з полону, повідомляє Лівий берег.
"Щомісяця в Армія+ з’являтимуться нові рапорти. У цій версії ми додали, зокрема, довідку форми 5 про проходження служби. Це один із найбільш затребуваних документів для військових для отримання гарантованих державою послуг. Наприклад, він дозволяє дитині військового отримати першочергове право на місце в дитсадку", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Наразі у версії 2.0 "Армія+" доступні наступні рапорти:
- Отримання довідки форми 5 про проходження військової служби. З нею військовослужбовці чи їхні близькі зможуть отримувати гарантовані державою виплати.
- Виїзд за межі гарнізону. Цей рапорт дозволяє, наприклад, військовим під час вихідних або святкових днів покидати гарнізон для відпочинку чи вирішення особистих справ.
- Звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров'я. Якщо самопочуття військового різко погіршилось або він травмувався, солдат має право отримати тимчасове звільнення від служби, щоб відновити здоров’я.
- Виплата одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту. Це гарантоване право для тих, хто вперше вступає на військову службу в ЗСУ за контрактом.
- Відпустка після звільнення з полону. Бійці, які бажають продовжити службу після полону, мають право на додаткову відпустку.
Крім цього, у рапортів розширився функціонал. Тепер ініціатор може відкликати рапорт, а командирам можна переглядати попереднього погоджувача. Наприклад, командир роти може побачити, що на попередньому етапі рапорт солдата вже погодив командир взводу та далі прийняти рішення щодо погодження.