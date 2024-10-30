В приложении "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов – Минобороны
В приложении "Армия+" добавили 5 новых электронных рапортов, покрывающих разные этапы службы военных. В частности речь идет о непростых ситуациях, таких как травмы или возвращение из плена, сообщает Левый берег.
"Ежемесячно в "Армия+" будут появляться новые рапорты. В этой версии мы добавили, в частности, справку формы 5 о прохождении службы. Это один из самых востребованных документов для военных для получения гарантированных государством услуг. Например, он позволяет ребенку военному получить первоочередное право на место в детском саду", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
В версии 2.0 "Армия+" доступны следующие рапорты:
- Получение справки формы 5 о прохождении военной службы. С ней военнослужащие или их близкие могут получать гарантированные государством выплаты.
- Выезд за пределы гарнизона. Этот рапорт позволяет, например, военным в выходные или праздничные дни покидать гарнизон для отдыха или решения личных дел.
- Освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья. Если самочувствие военного резко ухудшилось или травмировался, солдат имеет право получить временное освобождение от службы, чтобы восстановить здоровье.
- Выплата единовременного пособия после заключения первого контракта. Это гарантированное право для тех, кто впервые поступает на военную службу в ВСУ по контракту.
- Отпуск после освобождения из плена. Бойцы, желающие продлить службу после плена, имеют право на дополнительный отпуск.
Кроме того, в рапортах расширился функционал. Теперь инициатор может отозвать рапорт, а командирам можно просматривать предыдущего согласителя. К примеру, командир роты может увидеть, что на предварительном этапе рапорт солдата уже согласовал командир взвода и дальше принять решение о согласовании.