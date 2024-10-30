В приложении "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов – Минобороны

В приложении "Армия+" добавили 5 новых электронных рапортов, покрывающих разные этапы службы военных. В частности речь идет о непростых ситуациях, таких как травмы или возвращение из плена, сообщает Левый берег.

"Ежемесячно в "Армия+" будут появляться новые рапорты. В этой версии мы добавили, в частности, справку формы 5 о прохождении службы. Это один из самых востребованных документов для военных для получения гарантированных государством услуг. Например, он позволяет ребенку военному получить первоочередное право на место в детском саду" , - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В версии 2.0 "Армия+" доступны следующие рапорты:

Получение справки формы 5 о прохождении военной службы. С ней военнослужащие или их близкие могут получать гарантированные государством выплаты.

Выезд за пределы гарнизона. Этот рапорт позволяет, например, военным в выходные или праздничные дни покидать гарнизон для отдыха или решения личных дел.

Освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья. Если самочувствие военного резко ухудшилось или травмировался, солдат имеет право получить временное освобождение от службы, чтобы восстановить здоровье.

Выплата единовременного пособия после заключения первого контракта. Это гарантированное право для тех, кто впервые поступает на военную службу в ВСУ по контракту.

Отпуск после освобождения из плена. Бойцы, желающие продлить службу после плена, имеют право на дополнительный отпуск.

Кроме того, в рапортах расширился функционал. Теперь инициатор может отозвать рапорт, а командирам можно просматривать предыдущего согласителя. К примеру, командир роты может увидеть, что на предварительном этапе рапорт солдата уже согласовал командир взвода и дальше принять решение о согласовании.