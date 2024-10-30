Беларускі Гаюн: Білорусь піднімала авіацію через російський "Шахед"

У ніч на 30 жовтня в Білорусь з України залетів щонайменше один російський дрон-камікадзе типу "Шахед", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

За даними Telegram-каналів, безпілотник зайшов близько 02:29 в районі села Кравцовка (Гомельський район) і тримав курс на Гомель.

Для його перехоплення близько 03:10 з Барановичів піднімали черговий винищувач ВПС РБ, який аж до 4-ї ранку кружляв на південному сході країни.

Що сталося з "Шахедом" далі - невідомо, зазначають аналітики.

Нагадаємо:

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 30 жовтня російські війська атакували Україну 62 ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу та завдали удару ракетою по приватному сектору на Сумщині. 33 ворожі дрони вдалося знищити, ще 25 були локаційно втрачені.