Беларускі Гаюн: Беларусь поднимала авиацию из-за российского "Шахеда"

В ночь на 30 октября в Беларусь из Украины залетел минимум один российский дрон-камикадзе типа "Шахед", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

По данным Telegram-каналов, беспилотник зашёл около 02:29 в районе деревни Кравцовка (Гомельский район) и держал курс на Гомель.

Для его перехвата около 03:10 из Барановичей поднимали дежурный истребитель ВВС РБ, который вплоть до 4-х утра кружил на юго-востоке страны.

Что произошло с "Шахедом" далее — неизвестно, отмечают аналитики.

Напомним:

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 октября российские войска атаковали Украину 62 ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа и нанесли удар ракетой по частному сектору в Сумской области. 33 вражеских дрона удалось уничтожить, еще 25 были локационно потеряны.