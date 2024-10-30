У Британії сталася пожежа на заводі, де будують атомні підводні човни

У Великій Британії сталася пожежа на заводі виробника озброєнь BAE Systems. Горіла корабельня, де будують атомні підводні човни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє BBC.

У ніч на 30 жовтня у британському місті Барроу-ін-Фернесс, як повідомляють ЗМІ, стався "значна пожежа" на корабельні Devonshire Dock Hall (DDH).

Завод належить одному з найбільших у світі виробників озброєнь BAE Systems. На підприємстві будують атомні підводні човни.

За словами місцевої поліції, всі, хто перебував на заводі, евакуювали. Двох працівників госпіталізували, вони отруїлися продуктами горіння.

Місцевим жителям порекомендували не відкривати вікна і за можливості менше перебувати на вулиці. При цьому поліція зазначає, що ядерної загрози немає.

Що відомо про DDH

Корабельня DDH виробляє атомні підводні човни для британського флоту та є другим за розмірами суднобудівним комплексом такого типу в Європі.

BAE Systems - це один з найбільших у світі виробників озброєння. Компанія також випускає танки Challenger, гаубиці М777, винищувачі, бойові броньовані машини та інше озброєння. Продукцію BAE Systems отримують і українські захисники.

У 2023 році BAE Systems заявила, що відкриє представництво в Україні та локалізує виробництво зброї.

Цього року у квітні на заводі компанії BAE Systems в Уельсі сталася пожежа. На підприємстві виготовляли боєприпаси. ЗМІ припустили, що це могла бути диверсія.