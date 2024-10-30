В Британии произошел пожар на заводе, где строят атомные подлодки

В Великобритании произошел пожар на заводе производителя вооружений BAE Systems. Горела верфь, где строят атомные подлодки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает BBC.

В ночь на 30 октября в британском городе Барроу-ин-Фернесс, как сообщают СМИ, произошел "значительный пожар" на верфи Devonshire Dock Hall (DDH).

Завод принадлежит одному из крупнейших в мире изготовителей вооружений BAE Systems. На предприятии строят атомные подлодки.

По словам местной полиции, все находившиеся на заводе эвакуировали. Двух работников госпитализировали, они отравились продуктами горения.

Местным жителям порекомендовали не открывать окна и по возможности меньше находиться на улице. При этом полиция отмечает, что ядерной угрозы нет.

Что известно о DDH

Верфь DDH производит атомные подлодки для британского флота и является вторым по размерам судостроительным комплексом такого типа в Европе.

BAE Systems - это один из крупнейших в мире производителей вооружения. Компания также производит танки Challenger, гаубицы М777, истребители, боевые бронированные машины и другое вооружение. Продукцию BAE Systems получают и украинские защитники.

В 2023 году BAE Systems заявила, что откроет представительство в Украине и локализует производство оружия.

В апреле этого года на заводе компании BAE Systems в Уэльсе произошел пожар. На предприятии производили боеприпасы. СМИ допустили, что это могла быть диверсия.