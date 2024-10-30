У Кремлі назвали "фейком" повідомлення про переговори України та Росії

Спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав "фейком" повідомлення видання Financial Times про те, що Київ та Москва нібито ведуть переговори про припинення взаємних обстрілів енергетичних об'єктів, повідомляє Ділова столиця.

Про це вiн заявив в аудіоповідомленні для російських медіа.

"Зараз дуже багато вкидів, які не мають жодного відношення до реальності. Навіть найсолідніші видання не гребують такими вкидами" , — заявив Пєсков.

Нагадаємо, за даними видання Financial Times, Україна та Росія проводять попередні переговори про можливе припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Джерела видання стверджують, що Київ намагається відновити переговорний процес за посередництва Катару, який у серпні був близьким до угоди, але зазнав краху після початку операції ЗСУ в Курській області РФ.